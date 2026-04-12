俳優の恒松祐里さん（27）が2026年4月5日、自身のインスタグラムを更新。ショートヘアにイメチェンした姿を披露した。

「念願のショート」をお披露目

恒松さんは、「役で人生初のショートカットにしました」と報告し、バッサリと髪を切ったことがわかる横顔と正面を向いて微笑む様子など3枚の写真を投稿。「念願のショート！！！髪乾かすのがめちゃ早いです」とつづっていた。

「そんな今日は『ヘアカットの日』らしいです」と続け、「新しい私をお披露目するのにぴったりの日」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、ハイネックのトップスに白いシャツを重ね着し、その上に中央がジップデザインになった黒い服を着用。横を向いてショートヘアを披露していた。2枚目では、顔と頭に手を添えてポーズをとっていた。3枚目では、白い壁をバックに微笑んでいた。

この投稿には、「似合いすぎてる」「ショートも素敵です！」「とてもスタイリッシュ！」「似合いすぎてて違和感がない」「ますますキレイに！！」といったコメントが寄せられていた。