月曜日は晴れる所が多く、日中は平年を上回る陽気になりそうです。最高気温は日曜日より高い所が多く、関東から西を中心に25℃近くまで上がるでしょう。広い範囲で5月並みの陽気になり、仙台は24℃と、6月下旬並みになりそうです。福島で26℃、宇都宮で25℃など、夏日になる所もあるでしょう。ただ、朝は日曜日よりも冷える所が多いので、調節のしやすい服装がよさそうです。晴れる所が多いものの、前線の影響で九州は雨が降りやす