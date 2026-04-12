日本相撲協会は4月9日、都内で臨時理事会を開き、弟子の幕内伯乃富士（22）に暴力を振るった伊勢ヶ濱親方（34=元横綱・照ノ富士）に対する処分を発表した。【写真】師匠の伊勢ヶ濱親方に暴力を振るわれた、元白鵬の愛弟子元横綱・白鵬以来の処分内容処分内容は委員待遇年寄から年寄（平年寄）への2階級降格と、報酬10％減額（3か月間）。年寄は再雇用者の参与を除けば親方衆の中で最下位の役職であり、横綱経験者がここまで降