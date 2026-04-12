◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１２日・エスコン）ソフトバンク・杉山一樹投手が１１日の日本ハム戦（エスコン）の試合後、自らのふがいない投球にいら立ち、左手でベンチを殴った際に骨折して１２日に出場選手登録を抹消された。ＸなどのＳＮＳでは、ファンが「２２年ぶり２度目のブルガリア事件ですか」など、ダイエー（現ソフトバンク）・杉内俊哉が２００４年６月１日のロッテ戦（福岡ドーム＝現みずほペイペイ）で