インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「元気が出る食べ物」ランキングを投票で募っています。2026年4月10日時点で集まった994票でのランキングを紹介します。【1〜10位】4位は「日本の素晴らしさを感じることができる」食べもの？TOP10を見る！3位は「チョコレート」でした。回答者からは「仕事中などの疲れた際に、チョコレートを口に入れると生き