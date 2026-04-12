Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。テーブル裏のネジ、PCケースの奥まったスロット、棚板の壁際のビス--。「見えているのに回せない」あのもどかしさ。DIYや整備をたしなむ人なら、誰もが一度は経験しているはずです。無理な姿勢で手首をひねり、ほんの数度ずつネジを送る。終わる頃には腕がつりそうになっていることも……。こう