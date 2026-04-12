オウルテックは4月16日10時から、NTTドコモと共同開発した防災商品「備える充電器」の先行販売を、応援購入サービス「Makuake」で開始する。プロジェクトでは、最大30％オフのリターンを用意している。●非常用電源・ACアダプタ・モバイルバッテリーとして使える新製品は、災害時は非常用電源、自宅ではACアダプタ、外出時はモバイルバッテリーになる1台3役の充電器。本体内蔵の蓄電池に自動で充電を行うため、普段使いがその