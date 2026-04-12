「BCNランキング」2026年3月30日〜4月5日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位A5 5G(au)（OPPO）2位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）3位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）4位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）5位AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）6位Pixel 9a 128GB(au)（Google）7位P