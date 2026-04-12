◆米大リーグロイヤルズ２―０ホワイトソックス（１１日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１１日（日本時間１２日）、敵地でのロイヤルズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、３打数無安打１四球だった。チームは４安打完封負け。連敗を喫した。村上は初回１死では空振り三振。４回の２打席目は四球で出塁した。第３打席の６回１死で空振り三振に倒れると