バンテリンドーム阪神戦プロ野球、中日のドラフト6位ルーキー・花田旭外野手は11日、本拠地バンテリンドームナゴヤで行われた阪神戦に「2番・中堅」で先発出場。3回裏の第2打席でプロ初ホームランを放った。ストレートを逆方向右越えに運ぶ技ありの一撃に衝撃が広がっている。0-2の3回2死無走者で迎えた場面、阪神先発の伊原が投じた直球を捉えた。打球は右翼方向へ高く上がり、ホームランウイング席へ吸い込まれた。嬉しいプ