バンテリンドーム阪神戦

プロ野球、中日のドラフト6位ルーキー・花田旭外野手は11日、本拠地バンテリンドームナゴヤで行われた阪神戦に「2番・中堅」で先発出場。3回裏の第2打席でプロ初ホームランを放った。ストレートを逆方向右越えに運ぶ技ありの一撃に衝撃が広がっている。

0-2の3回2死無走者で迎えた場面、阪神先発の伊原が投じた直球を捉えた。打球は右翼方向へ高く上がり、ホームランウイング席へ吸い込まれた。嬉しいプロ初アーチ。場内はどよめき、ベンチへ戻るとチームメートから祝福された。

DAZNベースボール公式Xが「新人王へロケットスタート ルーキー・花田旭がプロ初ホームラン ストレートを逆方向に叩きこむ」と投稿。豪快な一振りにファンから反響が寄せられている。

「鈴木誠也みたい」

「すぐ出ると思ってたが右方向かよwww」

「華がありすぎてもはや華田」

「阪神ファンだけどこいつは将来いい奴になる」

「逆方向とかセンスありすぎ」

「ほんとに唯一のポジ要素 しかも逆方向ってのがまたいい」

「新人王、もう獲る気？」

「これは東洋大の主砲」

「ドラ6ルーキーでこの適応力はすごい」

「これで入るのえぐい」

22歳の花田は東洋大出身のドラフト6位。開幕を2軍で迎え、13試合で3本塁打と好調だった中で、4日に1軍へ登録。2番起用に応えた一発だった。中日は1点差まで詰め寄るも、その後、投手陣が崩れて7失点。3-9で敗れた。



（THE ANSWER編集部）