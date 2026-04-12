3回にプロ初ホームランを放った中日の花田旭【写真：産経新聞社】

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バンテリンドーム阪神戦

　プロ野球、中日のドラフト6位ルーキー・花田旭外野手は11日、本拠地バンテリンドームナゴヤで行われた阪神戦に「2番・中堅」で先発出場。3回裏の第2打席でプロ初ホームランを放った。ストレートを逆方向右越えに運ぶ技ありの一撃に衝撃が広がっている。

　0-2の3回2死無走者で迎えた場面、阪神先発の伊原が投じた直球を捉えた。打球は右翼方向へ高く上がり、ホームランウイング席へ吸い込まれた。嬉しいプロ初アーチ。場内はどよめき、ベンチへ戻るとチームメートから祝福された。

　DAZNベースボール公式Xが「新人王へロケットスタート　ルーキー・花田旭がプロ初ホームラン　ストレートを逆方向に叩きこむ」と投稿。豪快な一振りにファンから反響が寄せられている。

「鈴木誠也みたい」
「すぐ出ると思ってたが右方向かよwww」
「華がありすぎてもはや華田」
「阪神ファンだけどこいつは将来いい奴になる」
「逆方向とかセンスありすぎ」
「ほんとに唯一のポジ要素　しかも逆方向ってのがまたいい」
「新人王、もう獲る気？」
「これは東洋大の主砲」
「ドラ6ルーキーでこの適応力はすごい」
「これで入るのえぐい」

　22歳の花田は東洋大出身のドラフト6位。開幕を2軍で迎え、13試合で3本塁打と好調だった中で、4日に1軍へ登録。2番起用に応えた一発だった。中日は1点差まで詰め寄るも、その後、投手陣が崩れて7失点。3-9で敗れた。

（THE ANSWER編集部）