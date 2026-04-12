「特別な資格もない自分には、事務代行などの安価な仕事しかできない」と思い込んでいませんか？実は会計・財務の業界では、難関資格を持つ税理士であっても、記帳や領収書整理といった「過去の整理」を主な業務にしている限り、月額3万円程度の低単価な報酬で働くケースが少なくありません。AIやクラウド会計ソフトの普及によって単純な「作業系」の仕事の需要が減り、報酬単価が下がる一方で、実務の負担だけが増え、将来に不