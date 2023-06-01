芝クッション値9.5＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前9.8％、4角9.6％ダートG前4.3％、4角4.8％※土曜午前5時。芝は全体的に良好。土曜は開幕週らしく前有利の傾向だった。時計は水準で推移している。乾燥してきたダートはパワーのある大型馬の好走が目立った。