俳優の山本裕典が挑む「オファー待ち30時間マラソン」にて、スタートから約10km地点に到達した山本が過酷な走りの合間に初めての「タバコ休憩」を取り、その異例の光景に驚きの声が上がった。【映像】応援に駆けつけた島民の前でタバコを吸う山本ABEMAは2026年4月11日の開局10周年を記念し、特別番組『30時間限界突破フェス』を放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、伊豆諸島の三宅島を舞台に、12日