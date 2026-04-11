＜毎日の気分を上げる新生活グッズ50＞通勤・通学の移動中、仕事や勉強に集中したい時、そして家でひと息つくリラックスタイム。ヘッドホン＆イヤホンは今や、日々の気分や過ごし方を大きく左右する存在です。周囲の音をしっかり遮って没頭したい時もあれば、周りの気配を感じながら“ながら聴き”を楽しみたい時もあるもの。最近は、そんな細かなニーズに応えてくれるモデルがぐっと増えてきました。音質にこだわるのはもちろん、