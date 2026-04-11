タレントの重盛さと美さん（37）が2026年4月3日、自身のインスタグラムを更新。黒髪にメガネをかけた姿を披露した。「黒髪見慣れましたかえ？」重盛さんは、「黒髪見慣れましたかえ？」といい、髪を下ろしてメガネをかけ、座ったポーズのショットを含む4枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白い長袖スウェットに、グレーのボトムを着用。黒い髪を下ろし、眼鏡をかけている。4枚目の写真では、横顔のアップシ