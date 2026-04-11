明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST第10節が11日に行われ、ヴィッセル神戸と名古屋グランパスが対戦した。神戸はここまで消化試合数が1つ多いものの、勝ち点「22」を積み上げて、地域リーグラウンドWESTで首位を走る。対する名古屋は、勝ち点「16」を獲得して4位に位置。リーグ後半戦、上位争いを盛り上げそうな2チームが相まみえた。試合の均衡が破れたのは27分。永戸勝也からのパスを佐々木大樹が方向を変