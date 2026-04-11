4月11日、京王アリーナTOKYOで「京王電鉄 Presents Wリーグプレーオフ 2025-2026」ファイナルGAME3が行われ、デンソーアイリス（プレミア2位）が69－59でトヨタ自動車アンテロープス（プレミア1位）に勝利。今シリーズ2勝1敗としたデンソーが、クラブ史上初のリーグ優勝に王手をかけた。 試合序盤は互いに守り合うロースコアの立ち上がり。息詰まる展開のな