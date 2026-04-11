4月10日、人気漫画家の麻生周一が、代表作『斉木楠雄のΨ難』のポップアップイベントについて“おすすめ表示”で知ったとXで明かし、波紋を広げている。同作は、2012年から2018年まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載され、2016年にはテレビアニメ化、2017年には山崎賢人主演で実写映画化もされた人気作品だ。今回問題となったのは、アニメ版のイベント開催の告知だった。麻生は《原作者がXのおすすめで知るって普通な