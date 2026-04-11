20th Centuryの井ノ原快彦さんは4月11日、自身のInstagramを更新。元TOKIOの松岡昌宏さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】井ノ原快彦、松岡昌宏とのツーショットに反響！「サイコメコンビ……！」井ノ原さんは「本日、アド街で久しぶりに松岡と共演中学1年間の時のエピソードもしゃべったなぁ」とつづり、3枚の写真を投稿。飲食店での松岡さんとのツーショットを公開しました。2人とも圧巻のビジュアルと