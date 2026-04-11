「久々の同級生コンビ」井ノ原快彦、松岡昌宏とのツーショットに反響！ 「ホッとする」「イケおじ2人」
20th Centuryの井ノ原快彦さんは4月11日、自身のInstagramを更新。元TOKIOの松岡昌宏さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】井ノ原快彦、松岡昌宏とのツーショットに反響！
この投稿にファンからは、「大人になりましたね」「2人ともいつまでもカッコイイ」「ホッとする並びだわ」「だいすきなお2人の共演めちゃくちゃ楽しみにしています！」「久々の同級生コンビやね」「イケおじ2人」「待ってました この並び」「サイコメコンビ……！」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】井ノ原快彦、松岡昌宏とのツーショットに反響！
「サイコメコンビ……！」井ノ原さんは「本日、アド街で久しぶりに松岡と共演 中学1年間の時のエピソードもしゃべったなぁ」とつづり、3枚の写真を投稿。飲食店での松岡さんとのツーショットを公開しました。2人とも圧巻のビジュアルと存在感が際立っています。
「全員白目」井ノ原さんは10日の投稿で、「全員白目。たまたま会ったふぉ〜ゆ〜のみんなと」とつづり、男性アイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜のメンバーとの集合ショットを公開。コメントでは、「イノッチの目！！かわいい笑」「みんな平和で楽しそうで何よりです」「癒されるわ」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)