20th Centuryの井ノ原快彦さんは4月11日、自身のInstagramを更新。元TOKIOの松岡昌宏さんとのツーショットを公開しました。（サムネイル画像出典：井ノ原快彦さん公式Instagramより）

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20th Centuryの井ノ原快彦さんは4月11日、自身のInstagramを更新。元TOKIOの松岡昌宏さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】井ノ原快彦、松岡昌宏とのツーショットに反響！

「サイコメコンビ……！」

井ノ原さんは「本日、アド街で久しぶりに松岡と共演　中学1年間の時のエピソードもしゃべったなぁ」とつづり、3枚の写真を投稿。飲食店での松岡さんとのツーショットを公開しました。2人とも圧巻のビジュアルと存在感が際立っています。

この投稿にファンからは、「大人になりましたね」「2人ともいつまでもカッコイイ」「ホッとする並びだわ」「だいすきなお2人の共演めちゃくちゃ楽しみにしています！」「久々の同級生コンビやね」「イケおじ2人」「待ってました　この並び」「サイコメコンビ……！」との声が寄せられました。

「全員白目」

井ノ原さんは10日の投稿で、「全員白目。たまたま会ったふぉ〜ゆ〜のみんなと」とつづり、男性アイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜のメンバーとの集合ショットを公開。コメントでは、「イノッチの目！！かわいい笑」「みんな平和で楽しそうで何よりです」「癒されるわ」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)