お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。料理について語った。料理をするという岩井は、得意料理を聞かれると「パエリア」と回答。「料理はいつからしてる？」の質問には「1人暮らし始めた時なんで、大体30歳ですね」と明かし、相方の澤部佑に「遅っ！！1人暮らし」とツッコまれた。それまで、家では料理をしていなかったが「バイト先が飲食店ばっかりだったの