3月末にMBSを退社したフリーアナウンサーの武川智美（57）が11日放送のMBSラジオ「それゆけ！メッセンジャー」（土曜前11・30）に出演。いとこの職業を明かした。今後の仕事の方向性についてメッセンジャーの2人とトーク。趣味を生かしたゴルフ番組に興味を示し、業務提携している芸能プロダウションにもその意思を伝えたことが明かされた。武川アナは「上手な人がゴルフ番組をやっても参考にならない。下手な人がやるから、