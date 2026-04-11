3月末にMBSを退社したフリーアナウンサーの武川智美（57）が11日放送のMBSラジオ「それゆけ！メッセンジャー」（土曜前11・30）に出演。いとこの職業を明かした。

今後の仕事の方向性についてメッセンジャーの2人とトーク。趣味を生かしたゴルフ番組に興味を示し、業務提携している芸能プロダウションにもその意思を伝えたことが明かされた。

武川アナは「上手な人がゴルフ番組をやっても参考にならない。下手な人がやるから、見てる人ができるかもって思うんです」と持論を展開。黒田もその主張には同意したが「ただ正直、若さがほしい。金持ちを消せって。ええウェア着て出たら年齢的に嫌味になる」と、気心知れているからこそ本音で助言した。

あいはらからは、「誰も手出してないところをやったほうがいい」として、武川と遠からぬ縁があるプロレスにかかわることを提案された。

これに武川は「いとこが現役の新日本プロレスラーですからね」と告白した。新日本プロレスのベテラン技巧派レスラー、金丸義信は武川のいとこと紹介。現在ヒール軍団「House of Torture」の一員として活躍し、武川アナと同じ山梨県出身だ。

あいはらは「（金丸の）横に居る女子マネジャー。新しいやろ？アメリカならダイナマイトボディの人が来るけど、カリッカリのミズカマキリみたいな人が出てきたら、細さが余計際立つ」と言いたい放題で、スタジオは爆笑となった。「でも声量はあるからな」との評価には、武川も「あるある！」と胸を張り「見たことないから今度見ます。そのジャンルはいないな…確かに」と、新境地にほんの少し興味を示していた。