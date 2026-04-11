アストロズの今井達也投手（２７）が１０日（日本時間１１日）、敵地シアトルでのマリナーズ戦に先発し、一死しか奪えず３失点を喫する大乱調で降板を余儀なくされた。上々の投球で膨らんだ期待はもろくも打ち砕かれた。前回登板した４日（同５日）のアスレチックス戦では６回途中まで無失点で初勝利。３度目の先発マウンドとなったこの日は制球を乱し、四球、四球、内野安打、押し出し四球、押し出し死球、内野ゴロの間にもう