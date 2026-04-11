小さなフィギュアや雑貨、気づけば増えて置き場に悩むことも。セリアでは、そんなコレクションをすっきり見せながら飾れるアイテムが手に入ります。積み重ねたり並べたりと配置を変えやすく、スペースに合わせてレイアウトできるのが特徴。見せ方にこだわりたい人や、きれいに整えながら楽しみたい人にピッタリです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニチュア1Rワンルーム価格：￥110（税込）サイズ（約）：5.1×5.1×5