神100均グッズ爆誕！「なんで今まで知らなかったんだろ」買い集めたくなる便利アイテム

小さなフィギュアや雑貨、気づけば増えて置き場に悩むことも。セリアでは、そんなコレクションをすっきり見せながら飾れるアイテムが手に入ります。積み重ねたり並べたりと配置を変えやすく、スペースに合わせてレイアウトできるのが特徴。見せ方にこだわりたい人や、きれいに整えながら楽しみたい人にピッタリです♪

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商品情報

商品名：ミニチュア1Rワンルーム

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：5.1×5.1×5.1cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4977498288646

小さな部屋に飾る感覚が楽しい♪セリアの『ミニチュア1Rワンルーム』

セリアで見かけて、つい手に取った『ミニチュア1Rワンルーム』という商品。マスコットなどの小物のディスプレイアイテムで、“部屋”をそのまま小さくしたようなデザインになっています。

サイズは約5.1×5.1×5.1cm。小さなキューブ型で、片側には窓のような穴も！

そのまま置くだけでもかわいいですが、いくつか並べると統一感が出て、キャラクターたちが暮らすマンションのような空間が作れます♡

真っ白な無地なので、中に入れる小物が映え、コレクションを飾る土台としてピッタリ。カラフルなフィギュアや小物でも、背景が邪魔せず、しっかり見せてくれます。

複数並べても見た目がうるさくならないのも使い勝手のいいところです。

重ねてもズレにくい！コレクションが主役になる飾り方ができる！

このアイテム、ただ置くだけじゃなく、積み重ねて使える仕様になっているんです！

本体の接続部分には凹凸があり、差し込むようにして重ねられます。軽く乗せるだけではなく、はめ込む構造なので、ズレにくいのがポイントです。

サイズ感も絶妙で、小さめのフィギュアやマスコットを入れるのにちょうどいい大きさ。1個ずつスペースが区切られるので、隣とぶつからず、見た目も整いやすいです。

棚の上やデスクでも使いやすく、限られたスペースでも立体的に飾れるのが便利。上に重ねることで置き場所を増やしつつ、省スペースにも繋がります。

並べやすいキューブ型で、「ここにもう1つ置きたい」というときも対応しやすいのが◎コレクションの数に合わせて少しずつ買い足したくなるアイテムです。

今回は、セリアの『ミニチュア1Rワンルーム』をご紹介しました。横に並べて壁のようにしたり、上に積んで棚のようにしたり。数が増えるほどレイアウトの幅が広がります。

オリジナルの“部屋”を組み合わせていくような楽しさがあり、キューブ自体をデコレーションしてカスタムするのもアリ！コレクションの見せ方を色々と楽しめそうです。気になる方は、ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。