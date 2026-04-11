ラピダスの工場隣接地に新設した、解析センターや研究開発拠点の開所式であいさつする赤沢経産相＝11日午後、北海道千歳市経済産業省は11日、国産半導体の量産を目指すラピダスへの研究開発委託費として、2026年度に6315億円を追加支援することを承認したと発表した。これで研究開発面での支援は総額2兆3540億円となる。ラピダスは27年度後半に回路線幅2ナノメートル（ナノは10億分の1）相当の製品の量産開始を目指しており、政