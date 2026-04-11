家庭やオフィスに設置されている消火器は、いざというときの初期消火に欠かせない存在です。ただ、その性能について詳しく理解している人は多くないかもしれません。一般的な10型粉末消火器の噴射時間は、およそ15秒前後に設定されています。これは初期消火を目的とした設計であり、火災の拡大を防ぐための短時間使用を想定しているからです。 ただし、実際の火災現場では、炎の状況を見極めながら消火する必要があり、対象物の