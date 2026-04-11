ハンディファンを展開するJisuLifeは4月8日、日本市場への本格参入を記念して「ブランドローンチ発表会」を開催した。イベントでは、製品発表のほか、日本法人JISULIFE TECHNOLOGYの代表取締役 清原健司氏、ゲストに気象予報士でおなじみの森田正光氏が登壇し、トークセッションを行った（BCN＋R 寺澤 克）。●空気力学の専門チーム擁する世界的ブランド 6製品を一挙公開JisuLifeは、2016年に創業したポータブルファンの専業ブ