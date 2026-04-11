日に日に朗らかな春の陽気になり、お花見などのお弁当シーズン到来。さらに、新学期ということで、子どもたちのためのお弁当作りがスタートしたという人も多いのでは？今回は芸能人ママたちが腕によりをかけたお弁当の数々を、彼女たちのInstagram、ブログから紹介！【写真】参考にしたい！芸能人のお弁当をチェック！（全11枚）■山口もえお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二の妻でタレント、山口もえは、この春長女が高