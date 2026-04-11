芸能人ママが作った“お弁当”がおいしそう！ 4児育てる元アイドルは再現度高いキャラ弁
日に日に朗らかな春の陽気になり、お花見などのお弁当シーズン到来。さらに、新学期ということで、子どもたちのためのお弁当作りがスタートしたという人も多いのでは？ 今回は芸能人ママたちが腕によりをかけたお弁当の数々を、彼女たちのInstagram、ブログから紹介！
【写真】参考にしたい！ 芸能人のお弁当をチェック！（全11枚）
■山口もえ
お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二の妻でタレント、山口もえは、この春長女が高校を卒業し、長男が高校に進学、次女が小学3年生になった3児の母だ。そんな山口はInstagramで「お弁当作り再開しました 3個から2個になって楽になったのに ちょっぴり寂しい…笑」と長女が抜けて弁当箱が2つになったことへのさみしさをつづりつつ、下2人の子どもたちのために作った2組の弁当箱を公開した。
内容については、冷凍食品を駆使しつつ、「4月から高校生になった長男には さつまいもおにぎり（晩ごはんの残り）や バナナ、カステラ等を捕食に持たせてる！ ちなみに紫色は切り干し大根なの 鹿児島産の黒ニンジンを使ったら紫色に！」と説明し、「お弁当生活の皆さん 頑張り過ぎずに頑張りましょう」と同じ境遇の親御さんに呼びかけている。
■中村仁美
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして各局のバラエティ番組に出演中の中村仁美。夫でお笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹との間に生まれた3児を育てているが、この日は、「弁当備忘録 豚汁おにぎり（鮭・明太子）弁当」とメニューと紹介している。
保温ポッドに豚汁、大きな鮭おにぎりと明太子おにぎりに、ゆで卵に揚げ物という食べ盛りの子どもにはうれしいメニューの数々だ。
■辻希美
元モーニング娘。の人気メンバーで、現在5児を生み育てている辻希美は、ブログに「新学期」というエントリーを投稿。「今日から毎朝お弁当 生活が 始まりました」と明かし、唐揚げにウインナー、卵焼き、ミートボール、さらに別のタッパーにはカットフルーツと、子どもの好きそうなメニューが盛りだくさんの弁当箱を公開。
「毎日のお弁当 作りは慣れるのか 不安ですが、今日も夜中夢が1時間半起きに泣いてたから寝不足のまま朝になりお弁当準備」と乳幼児の育児をしながらの慌ただしい調理だったことを明かし、さらに、子どもが食べるぐらいの時間帯に自身も残り物を食べてみたと明かし「これから色んなお弁当 作るから 何が美味しくて何がダメかをこうやって 食べて研究していきます」と、母として試行錯誤していることも明かしている。
再現度高い！ シンママモデルの“キャラ弁”に絶賛の嵐
■前田愛
歌舞伎役者の夫、六代目中村勘九郎との間に2人の息子を生み育てている妻で女優の前田愛は「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました」と報告している。
内容については、「ラストは 好物だけを入れてあげようと思って 大したものはできないけど 丁寧に 心を込めて」と明かし、丸い弁当箱にぎっしりと詰まった揚げ物などのメニューを公開。息子たちは帰るなり「美味しかった」と報告してくれたそうで「うれしかったなー 新年度からも がんばる！と パワーチャージされました」とうれしそうにつづっている。
■市井紗耶香
子どもを喜ばせるのにうってつけなのが、“キャラ弁”だ。辻と同じ元モーニング娘。のメンバーで、4児の母親である市井紗耶香は、「早起きしてせっせと末娘が作っていたのはキャラ弁」と9歳の3女のために作った、白米やのりで器用にサンリオキャラクターのポチャッコを再現しているキャラ弁を公開した。
さらに「玉子焼きとウインナーでショートケーキ風（パパ作）」と、夫と仲良く作ったことをほのめかしつつ「おそらくポチャッコと思われるお弁当はお兄ちゃん（長男）の分とふたつ用意してました」と説明。2枚目ではさらに、ショートケーキ風に仕上げたおかずや、お弁当作成の前にわざわざイラストとして書き起こしていたことが分かる。
引用：
「山口もえ」Instagram（＠moe_yamaguchi0611）
「中村仁美」Instagram（＠nakamura_hitomi_official）
「辻希美」ブログ
「前田愛」Instagram（＠_maeda_ai）
「市井紗耶香」Instagram（@sayakaichii）
【写真】参考にしたい！ 芸能人のお弁当をチェック！（全11枚）
■山口もえ
お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二の妻でタレント、山口もえは、この春長女が高校を卒業し、長男が高校に進学、次女が小学3年生になった3児の母だ。そんな山口はInstagramで「お弁当作り再開しました 3個から2個になって楽になったのに ちょっぴり寂しい…笑」と長女が抜けて弁当箱が2つになったことへのさみしさをつづりつつ、下2人の子どもたちのために作った2組の弁当箱を公開した。
■中村仁美
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして各局のバラエティ番組に出演中の中村仁美。夫でお笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹との間に生まれた3児を育てているが、この日は、「弁当備忘録 豚汁おにぎり（鮭・明太子）弁当」とメニューと紹介している。
保温ポッドに豚汁、大きな鮭おにぎりと明太子おにぎりに、ゆで卵に揚げ物という食べ盛りの子どもにはうれしいメニューの数々だ。
■辻希美
元モーニング娘。の人気メンバーで、現在5児を生み育てている辻希美は、ブログに「新学期」というエントリーを投稿。「今日から毎朝お弁当 生活が 始まりました」と明かし、唐揚げにウインナー、卵焼き、ミートボール、さらに別のタッパーにはカットフルーツと、子どもの好きそうなメニューが盛りだくさんの弁当箱を公開。
「毎日のお弁当 作りは慣れるのか 不安ですが、今日も夜中夢が1時間半起きに泣いてたから寝不足のまま朝になりお弁当準備」と乳幼児の育児をしながらの慌ただしい調理だったことを明かし、さらに、子どもが食べるぐらいの時間帯に自身も残り物を食べてみたと明かし「これから色んなお弁当 作るから 何が美味しくて何がダメかをこうやって 食べて研究していきます」と、母として試行錯誤していることも明かしている。
再現度高い！ シンママモデルの“キャラ弁”に絶賛の嵐
■前田愛
歌舞伎役者の夫、六代目中村勘九郎との間に2人の息子を生み育てている妻で女優の前田愛は「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました」と報告している。
内容については、「ラストは 好物だけを入れてあげようと思って 大したものはできないけど 丁寧に 心を込めて」と明かし、丸い弁当箱にぎっしりと詰まった揚げ物などのメニューを公開。息子たちは帰るなり「美味しかった」と報告してくれたそうで「うれしかったなー 新年度からも がんばる！と パワーチャージされました」とうれしそうにつづっている。
■市井紗耶香
子どもを喜ばせるのにうってつけなのが、“キャラ弁”だ。辻と同じ元モーニング娘。のメンバーで、4児の母親である市井紗耶香は、「早起きしてせっせと末娘が作っていたのはキャラ弁」と9歳の3女のために作った、白米やのりで器用にサンリオキャラクターのポチャッコを再現しているキャラ弁を公開した。
さらに「玉子焼きとウインナーでショートケーキ風（パパ作）」と、夫と仲良く作ったことをほのめかしつつ「おそらくポチャッコと思われるお弁当はお兄ちゃん（長男）の分とふたつ用意してました」と説明。2枚目ではさらに、ショートケーキ風に仕上げたおかずや、お弁当作成の前にわざわざイラストとして書き起こしていたことが分かる。
引用：
「山口もえ」Instagram（＠moe_yamaguchi0611）
「中村仁美」Instagram（＠nakamura_hitomi_official）
「辻希美」ブログ
「前田愛」Instagram（＠_maeda_ai）
「市井紗耶香」Instagram（@sayakaichii）