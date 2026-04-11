セリエA第32節が10日に行われ、ローマとピサが対戦した。現在6位のローマは前節、インテルとの上位対決に2−5の完敗。逆転でのトップ4フィニッシュへ取りこぼしが許されないなか、最下位のピサをホームで迎え撃った。試合はホームのローマが開始早々にスコアを動かす。3分、左サイドで相手DFがトラップミスしたところを前向きでボールを奪ったドニエル・マレンがそのままボックス内まで運んでカットインから狙いすました右足