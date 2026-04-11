舎人ライナーの利用者数は15年で倍近くに2025年12月22日から翌2026年3月27日までの平日朝、東京都と足立区が共同で取り組んでいた“日暮里・舎人ライナーにおけるバスを活用した実証実験”が終了した。日暮里・舎人ライナー（舎人ライナー）は2008年に開業した路線で、東京都荒川区に所在する日暮里駅と足立区の見沼代親水公園駅とを約9.8キロメートルで結んでいる。舎人ライナー沿線は開業前まで“23区最後の鉄道空白地帯”とも呼