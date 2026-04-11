きょうは関東から西で良く晴れて、気温が上がります。特に気温の高くなる関東では、東京の予想最高気温が２７℃と今年初の夏日になりそうです。さらに熊谷では２９℃まで上がる予想で、きょう３０℃を超える所があれば、関東で過去最も早い「真夏日」となります。いっぽう、北陸や北日本は雨と風が強まり、北海道では夜に雪へと変わってくるでしょう。夜間に吹雪く所もありそうです。また、きのう発生した台風４号は、発達して「強