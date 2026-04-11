©️ABCテレビ 」 大阪市中央区松屋町筋の東には、紙に関する会社が集まっている。おもちゃの問屋街として知られる街が、なぜ“カミがかっている”のか？かつて一大ブームを巻き起こしたという「赤本」、その火付け役になった天才の正体に、河合郁人とABCテレビの福井治人アナウンサーが迫った。 【TVer】「小田原にいる大人になった二宮金次郎像は僕にそっくりです」河合郁人のファンの聖地になっ