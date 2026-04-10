多彩なパワートレインと駆動方式、中国での展開は？レクサスの中国法人は2026年3月、フルモデルチェンジで8代目となった新型「ES」を発売しました。いったいどのようなクルマなのでしょうか。ESは1989年にフラッグシップセダンの「LS」よりも手の届きやすいミドルセダンとして登場しました。【画像】超カッコいい！ これが日本仕様のレクサス新型「ES」です！ 画像を見る（30枚以上）「カムリ」ベースの前輪駆動（FF）ボディは