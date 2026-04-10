星有里紗さんの遺影を前に、記者会見する母ひろみさん＝10日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ茨城県常総市で2023年5月に起きた大型トレーラーによる2人死傷事故を巡り、死亡した女性＝当時（21）＝の遺族代理人らが10日、運転手を自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）の罪で起訴するよう、東京高検に要望書を提出した。遺族側によると、運転手は危険運転致死傷の疑いで書類送検されたが、水戸地検下妻支部からは過失致死