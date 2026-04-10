今年3月いっぱいでNHKを退職した和久田麻由子アナウンサー（37）が10日、芸能事務所セント・フォース所属となることが明らかになった。同日、オリコンニュースの取材に対し、同事務所は「間違いありません」と認めた。【写真】早くも息ぴったり！笑顔が素敵な和久田麻由子アナ＆森圭介アナ和久田アナは、1988年11月生まれ。2011年に日本放送協会（NHK）に入局。『NHKニュースおはよう日本』『ニュースウォッチ9』『NHKニュース