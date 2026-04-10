和久田麻由子アナ、セント・フォース所属に 3月いっぱいでNHKを退職
今年3月いっぱいでNHKを退職した和久田麻由子アナウンサー（37）が10日、芸能事務所セント・フォース所属となることが明らかになった。同日、オリコンニュースの取材に対し、同事務所は「間違いありません」と認めた。
【写真】早くも息ぴったり！笑顔が素敵な和久田麻由子アナ＆森圭介アナ
和久田アナは、1988年11月生まれ。2011年に日本放送協会（NHK）に入局。『NHKニュースおはよう日本』『ニュースウォッチ9』『NHKニュース7』など多くの報道番組でキャスターとして番組の中核を担い、『NHK紅白歌合戦』では総合司会を務めた。26年3月末で同局を退社。この日、25日スタートの日本テレビ系『追跡取材 news LOG』（毎週土曜 後10：00）のメインキャスターを務めることが発表された。
同事務所公式サイトに和久田アナのプロフィールページが掲出され、白のトップスに身を包み笑顔を見せた和久田アナの写真とともに、「生年月日：1988/11/25」「身長：163cm」「出身地：神奈川県」「血液型：A型」「学歴：東京大学経済学部 卒」「趣味：ミュージカル鑑賞」とプロフィールが記載された。
【写真】早くも息ぴったり！笑顔が素敵な和久田麻由子アナ＆森圭介アナ
和久田アナは、1988年11月生まれ。2011年に日本放送協会（NHK）に入局。『NHKニュースおはよう日本』『ニュースウォッチ9』『NHKニュース7』など多くの報道番組でキャスターとして番組の中核を担い、『NHK紅白歌合戦』では総合司会を務めた。26年3月末で同局を退社。この日、25日スタートの日本テレビ系『追跡取材 news LOG』（毎週土曜 後10：00）のメインキャスターを務めることが発表された。
同事務所公式サイトに和久田アナのプロフィールページが掲出され、白のトップスに身を包み笑顔を見せた和久田アナの写真とともに、「生年月日：1988/11/25」「身長：163cm」「出身地：神奈川県」「血液型：A型」「学歴：東京大学経済学部 卒」「趣味：ミュージカル鑑賞」とプロフィールが記載された。