面接に受かるために必要な要素は何か。転職ライター・安斎響市さんは「面接とは聞かれた質問に答える場でも印象の良さを見る場でもない。そこでは、採用を決める決定的な要素が問われている」という――。（第2回）※本稿は、安斎響市『すごい転職の極意』（ソーテック社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■面接においてほとんどの人が勘違いしていること転職活