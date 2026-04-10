「パラスポーツのことを知りたい！」そんな方、まずはここから。動画を見て、合わせてこの記事を読めば、パラスポーツの面白さがバッチリわかるはず。今回は「車いすラグビー」編。動画に登場するのは、車いすラグビーで活躍する選手たち。日本車いすラグビー連盟の峰島靖さんの細かすぎる解説と共にお送りします！まずは、動画をみてみよう！今回解説いただくのはこちらの方です！ 峰島 靖（みねしま・やすし）さん