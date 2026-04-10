「ねんきん定期便」を見て、将来の年金額に不安を感じたことがある人もいるのではないでしょうか。 例えば、40歳で年収500万円の会社員が、ねんきん定期便を確認したところ、将来の年金額が月額7万円ほどと表示されていたとします。「平均的な年金は月15万円程度」と聞くこともあり、「自分の年収が低いから年金も少ないのでは？」と心配になるかもしれません。 しかし、実はこの7万円という数字は、必ずしも将来の