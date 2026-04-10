俳優の有村架純（33）の姉で、タレントの有村藍里（35）が9日、Instagramを更新。桜並木の下で笑顔を見せる最新ショットに反響が寄せられている。【映像】有村藍里、10kg減量のビフォアフ＆グラビアショット2019年3月、自身のSNSで、骨から輪郭を整える「輪郭矯正」という美容整形を行ったことを公表していた有村。2025年10月には、1年で10kgの減量に成功したことを報告し、顔だけでなく、体形にも努力を惜しまない姿を見せて