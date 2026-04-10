Primate Labsがベンチマークソフト「Geekbench 6」の最新バージョンである「Geekbench 6.7」を2026年4月7日にリリースしました。バージョン6.7における最大の変更点は、Intel バイナリー最適化ツール(BOT)が有効になっているかどうかを検出できるようになったことで、Intel BOTが検出されたベンチマーク結果はGeekbench Browser上で無効として扱われます。Primate Labsはこの対応について、異なるシステムやプラットフォーム間でGe