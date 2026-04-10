『エイリアン』シリーズ初の実写ドラマ「エイリアン：アース」シーズン2に、「ゲーム・オブ・スローンズ」（2011-2019）のピーター・ディンクレイジが出演することがわかった。米が報じている。 本作はシリーズ第1作『エイリアン』の2年前にあたる2120年が舞台。世界は5つの大企業によって統治され、“シンセ”、“ハイブリッド”、“サイボーグ”が人間と共存していた。