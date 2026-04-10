「Sonos Play」 Sonosが4月10日から先行予約を受け付けるポータブルスピーカー「Sonos Play」。発売に先駆けて実機を借りることができたので「Sonosホームサウンドシステムで最も汎用性の高いスピーカー」というSonos Playのミニレビューをお届けする。 Sonos Playは、Wi-FiとBluetoothに対応したバッテリー内蔵のポータブルスピーカー。Bluetoothでは