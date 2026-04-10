Ｍ！ＬＫの曽野舜太（２３）と吉田仁人（２６）が９日、都内で行われた「２０２６年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントに登壇した。曽野は「僕はクロミちゃんが推し」と明かし、「音楽番組でお会いした時に『うわっかわいいな〜』と手を振ったらクロミちゃんが照れて。そこでグッと心をつかまれて推しになりました。かわいすぎて滅でした！」と爆裂な愛を熱弁した。Ｍ！ＬＫの人気曲「好きすぎて滅！」に合わせて、クロミ