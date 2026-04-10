ＮＨＫは９日、東京・渋谷の同局で、第６７作となる２０２８年大河ドラマの制作を発表した。タイトルは「ジョン万」で、俳優・山粼賢人（３１）が大河初出演にして主演を務める。鎖国の江戸時代に日本人として初めて米国本土に上陸し、英語や航海術を習得した末に日本の近代化に貢献したジョン万次郎が主人公。１９世紀の日米と太平洋を舞台に、命がけのサバイバルと再会のロマンを描く。脚本は「平清盛」（１２年）に続き