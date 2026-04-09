◇セ・リーグヤクルト0―2阪神（2026年4月9日甲子園）ヤクルトは阪神に0−2と今季2度目の零敗を喫した。試合前から降り続く雨が7回に入ると強まり、この回阪神の攻撃中に約10分の中断を経て雨天コールド試合となった。「ブンブン丸」池山隆寛監督（60）は「（雨は）予測していたので早めの援護とは言っていたんですが」と複雑な表情を浮かべた。これで同カード1勝2敗となり